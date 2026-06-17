Familiares y amigos dan el último adiós a José David Bolaños Ixcoy tras fatal accidente

Jun 17, 2026 | Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – En un ambiente de profunda consternación, se desarrolla esta tarde el sepelio de José David Bolaños Ixcoy, de 24 años, quien perdió la vida tras un trágico hecho de tránsito ocurrido la mañana del pasado martes en el Periférico de la zona 8 de Quetzaltenango.

Sus restos mortales están siendo despedidos por familiares y amigos cercanos, quienes se han reunido para darle el último adiós.

El incidente, que ha causado gran impacto en la comunidad, ocurrió cuando la motocicleta en la que se desplazaba Bolaños Ixcoy colisionó contra un vehículo tipo picop.

De acuerdo con las investigaciones presentadas ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, el motorista circulaba en sentido contrario al momento del impacto, una circunstancia que fue clave durante las audiencias judiciales donde se otorgó falta de mérito al conductor del automóvil.

Mientras la familia de José David atraviesa este difícil proceso de duelo, se ha confirmado que una persona más, quien viajaba como acompañante en la motocicleta, continúa recibiendo atención médica especializada en las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Quetzaltenango.

Su estado de salud sigue siendo monitoreado por el personal médico, luego de haber sido trasladado inicialmente al Hospital Regional de Occidente tras el percance.