Famdegua y Copadeh presentan mural y documental en Quetzaltenango para honrar a víctimas de desaparición forzada

Jun 28, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Por Redacción Stereo 100.

QUETZALTENANGO – Con el propósito fundamental de mantener viva la memoria histórica y visibilizar a las víctimas de desaparición forzada registradas durante el conflicto armado interno en Guatemala, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), en coordinación con la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), realizó la presentación de un mural y un documental en la ciudad de Quetzaltenango.

Como parte central de este acto conmemorativo, se inauguró oficialmente un mural ubicado en la 25 avenida y 1.ª calle de la zona 1 de la ciudad altense.

Este esfuerzo se enmarca en la labor que ambas organizaciones han desarrollado durante años para la búsqueda de justicia y verdad. Famdegua, fundada en 1991, ha sido un referente en la lucha por el esclarecimiento de las desapariciones forzadas, mientras que la Copadeh, como instancia gubernamental, ha asumido el compromiso de coordinar políticas públicas orientadas a la cultura de paz y el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de los Acuerdos de Paz.

La elección de este punto en la zona 1 de Quetzaltenango permite descentralizar estas acciones de memoria, acercándolas a un espacio de alto tránsito donde la ciudadanía puede reflexionar sobre los años de enfrentamiento armado.

La presentación, además de rendir un homenaje a las víctimas, pretende generar espacios de reflexión sobre la importancia de los derechos humanos en el contexto actual.

A través de las expresiones artísticas del mural y la carga testimonial del documental, los organizadores buscan que la sociedad guatemalteca, especialmente las nuevas generaciones, no olvide los sucesos que marcaron el pasado nacional.

Con este tipo de proyectos, las instituciones esperan contribuir al fortalecimiento de la paz, asegurando que el legado de búsqueda y justicia de las familias afectadas permanezca vigente en la conciencia colectiva.

Vía Osmar Toc.