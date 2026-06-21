Fallecida en ataque armado en Quetzaltenango integraba coro de iglesia

Jun 21, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol |

La Parroquia Nuestra Señora de Soledad del Calvario y el grupo juvenil Luz de Vida, zona 1 de Quetzaltenango, emitieron esquelas por el asesinato, el sábado reciente, de Lilian Mishelle Barreno Velásquez, de 33 años, quien era miembro activo en la citada iglesia.

De manera preliminar se conoce que Barreno Velásquez será velada, este domingo, en una funeraria en la 6ª calle y 7ª avenida, zona 1 de Quetzaltenango, a partir de las 11 horas.

Barreno Velásquez fue asesinada a balazos, en su negocio, entre las zonas 9 y 10 de Quetzaltenango, cerca del puente de la avenida Las Américas. Por este caso, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestaron a cuatro hombres, presuntos responsables de cometer el ataque armado.