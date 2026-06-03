Fallece el cantante Sergio Antonio Godínez Bautista en ruta rural de Sololá

Jun 3, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Fredy de León.

DEPARTAMENTALES – La comunidad artística y los habitantes del occidente del país se encuentran de luto tras confirmarse el trágico fallecimiento del destacado cantante Sergio Antonio Godínez Bautista.

El artista era ampliamente conocido en el ámbito musical bajo el pseudónimo de «Tono Cantalago», destacando por su participación como vocalista en diversas agrupaciones musicales en la región de Panajachel y municipios aledaños.

El cuerpo sin vida del cantante fue localizado en un sector de la ruta rural que conecta el municipio de Panajachel con el caserío Tierra Linda, en el departamento de Sololá.

Según constaron personas allegadas a la víctima, el intérprete de música popular tenía por costumbre realizar rutinas de ejercicio en bicicleta utilizando esta y otras vías transitadas de la localidad de forma constante.

El fallecido era originario del municipio de San Pedro Sacatepéquez, en el departamento de San Marcos, pero había consolidado una fuerte presencia artística y afectiva en el área de Sololá.

Elementos de las fuerzas de seguridad pública, familiares y conocidos se hicieron presentes en la escena del hallazgo para resguardar el perímetro, permaneciendo a la espera de las diligencias correspondientes por parte de los peritos del Ministerio Público para determinar las causas del deceso.