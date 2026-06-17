Expertos se capacitan en gestión de riesgos y sistemas de alerta temprana ante amenazas de deslizamientos

Jun 17, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y de respuesta ante los desastres naturales en la región, este miércoles se desarrolla en Quetzaltenango el diplomado especializado sobre el origen físico y técnico de los deslizamientos, así como la gestión de su riesgo mediante sistemas de alerta temprana.

El agente Ajkim Tepaz Toj, técnico en sistemas de alerta temprana de la Asociación de Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente (ACCSS), detalló que esta capacitación se encuentra en su quinta sesión: «Este es el quinto módulo de los ocho que se van a desarrollar», explicó.

Tepaz Toj añade que el diplomado cuenta con una duración de 40 horas efectivas, impartidas los miércoles y jueves durante junio. El programa reúne a una amplia variedad de instituciones clave en la gestión de infraestructura y servicios de obra civil de la región, entre las que destacan:

El Hospital Regional de Occidente (HRO).

Las municipalidades de Zunil, Almolonga, Cantel y Quetzaltenango.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

Riesgo en la región

El técnico de la ACCSS enfatizó la urgencia de abordar esta problemática debido a la alta vulnerabilidad geográfica de la zona. Aunque en el casco urbano de Quetzaltenango la situación no se percibe de forma tan dramática, la realidad es muy distinta en los cantones y aldeas aledañas, donde ya se registran casos críticos de escorrentía y arrastre de material.

Tepaz Toj ejemplificó la gravedad del problema con la situación actual de municipios vecinos: «En Almolonga, actualmente, con una lluvia se les cierra toda la carretera o en Zunil, donde también hay crecidas… esta misma precipitación provoca escorrentía, al igual que en Cantel».