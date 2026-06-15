Expertos de UNAM capacitan en el Cunoc sobre odontología especializada para niños con síndrome de Down

Jun 15, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Con el respaldo académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro Universitario de Occidente (Cunoc) en Quetzaltenango inicia la Primera Jornada de Placa Palatina de Memoria para niños con síndrome de Down, un esfuerzo de formación del más alto nivel destinado a especializar a profesionales de la región.

El director general del Cunoc, César Aroldo Milián Requena, detalló que la actividad cuenta con la presencia física de un destacado grupo de profesores procedentes de León, Guanajuato, México, quienes están a cargo de impartir esta formación clínica y académica en las instalaciones del centro de estudios.

La iniciativa también se desarrolla en coordinación con la oenegé Elisa Down 21.

«El objeto es darles una especialización. La actividad se desarrolla con profesores mexicanos de manera presencial acá en el Cunoc, tomando en cuenta las facilidades que tenemos en las instalaciones de odontología», destacó Milián Requena.

Convocatoria de alcance internacional

La oportunidad de capacitarse con los conferencistas de la UNAM generó una excelente respuesta en el gremio, logrando reunir a más de 35 odontólogos, quienes en la actualidad reciben la especialización.

Entre los profesionales en formación destacan:

➡️ 19 profesores de la carrera de Odontología del Cunoc, enfocados en su actualización académica.

➡️ Odontólogos provenientes de México.

➡️ Especialistas de El Salvador quienes viajaron exclusivamente para aprovechar este encuentro científico.

Con este tipo de alianzas internacionales, el Cunoc reafirma su compromiso de aprovechar su infraestructura para elevar el nivel técnico de los profesionales de la salud, impactando directamente en una mejor atención para los niños con síndrome de Down.