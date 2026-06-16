Estudiantes, empresarios y formadores celebran el Día del Padre con un enfoque en liderazgo y legado familiar

Por Fredy López |

Por la celebración del Día del Padre —17 de junio—, la Red Nacional de Grupos Gestores en Quetzaltenango desarrolla este martes una conferencia especial titulada «Inteligencia emocional, liderazgo y legado: Padres que dejan huella», con el objetivo de reflexionar sobre el impacto de la paternidad en los tiempos actuales.

La actividad, en las instalaciones de Parques de San Regino, contó con una alta participación de la población quetzalteca, destacando la presencia de empresarios, formadores y tomadores de decisiones.

La presidente de la Red Nacional de Grupos Gestores, Magnolia Velásquez, se mostró muy satisfecha por la respuesta del público y resaltó la relevancia de abordar estos temas de cara a los retos contemporáneos.

🔴 #DíaDelPadre | La presidente de la Red Nacional de Grupos Gestores en #Quetzaltenango, Magnolia Velásquez, informa de la conferencia especial «Inteligencia emocional, liderazgo y legado: Padres que dejan huella», la cual desarrollan por el Día del Padre.



Vía Fredy López pic.twitter.com/yTW9CdKrgF — Stereo100Noticias (@stereo100xela) June 16, 2026

«Sabemos que la tecnología y la globalización han ido abarcando aún dentro de nuestras familias. Tenemos que tener liderazgo, paciencia hasta cierto punto y ser un poco más comprensivos», afirmó Velásquez, subrayando la importancia de rescatar los valores dentro del hogar.

Durante el evento se extendió un reconocimiento, tanto a los padres quienes han dejado una huella indeleble en sus hijos, como a aquellos que están iniciando el proceso de formar una nueva familia, calificando la experiencia como «gratificante», pero con una alta responsabilidad. Asimismo, se dedicó un momento de reflexión y oración para quienes ya han perdido a sus progenitores.

Próximo evento: Cumbre de Empresas Familiares

Al finalizar el encuentro, Velásquez aprovechó para invitar a la comunidad al próximo gran evento de la red, la «Cumbre de Empresas Familiares», programada para el jueves 2 de julio en el Centro de Convenciones Gran Karmel.

El foro empresarial contará con un panel de alto nivel y conferencistas de gran trayectoria, entre ellos, destacan:

Lic. José Raúl González Merlo (quien se presentará por primera vez en una conferencia en Quetzaltenango).

(quien se presentará por primera vez en una conferencia en Quetzaltenango). Ing. Philip Wilson.

Se espera que este espacio sea una plataforma clave para el desarrollo y la trascendencia de los negocios familiares en la región.