Estudiantes de Medicina del Cunoc desarrollan labor social en beneficio de adultos mayores

Jun 23, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Este martes, estudiantes de la sección B del primer año de la carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Occidente (Cunoc), zona 1 de Quetzaltenango, desarrollaron una jornada de proyección social enfocada en la atención y apoyo a adultos mayores en un asilo de la localidad.

Alejandro Marroquín, coordinador de la sección y portavoz del grupo de aproximadamente 20 estudiantes destacados quienes participaron en la actividad, detalló que el objetivo principal de la visita fue brindar asistencia humanitaria y compartir un momento de calidad con los residentes.

Durante la jornada, universitarios entregaron diversos insumos de consumo diario esenciales para el cuidado de los adultos mayores, entre ellos, destacaron productos como incaparina y papel higiénico.

Charlas de higiene y sentido humanitario

Además de la entrega de donaciones, el grupo de futuros profesionales de la salud impartió una charla informativa enfocada en la importancia de la higiene personal, adaptada a las necesidades de adultos mayores.

Marroquín enfatizó la importancia de este tipo de actividades en su formación académica y personal. Con estas acciones, los estudiantes del Cunoc reafirman su compromiso social, demostrando que la práctica médica va más allá de las aulas y los libros, conectando directamente con las necesidades de los sectores más vulnerables de la población.