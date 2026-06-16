Estudiantes de la Escuela Secundina Arriola participan en jornada de educación vial

Jun 16, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Redacción Stereo 100

QUETZALTENANGO – Como parte fundamental del Plan de Educación Vial 2026, la Unidad de Educación Vial llevó a cabo recientemente una jornada de formación sobre normas de tránsito dirigida a los estudiantes de la Escuela Secundina Arriola, ubicada en la zona 2 de la ciudad.

Esta iniciativa busca instruir a los menores sobre los reglamentos básicos y la importancia de comportarse adecuadamente al transitar por las calles y avenidas.

El propósito principal de estas actividades es reforzar el sentido de responsabilidad en la vía pública, buscando que los jóvenes comprendan los riesgos existentes y aprendan a prevenirlos desde su etapa escolar.

Con este enfoque, las autoridades locales esperan promover una cultura vial más segura y consciente que logre reducir el índice de incidentes de tránsito en el municipio a largo plazo.

Este programa continuará desarrollándose en diversos centros educativos del departamento durante los próximos meses.

Las autoridades encargadas han enfatizado que la educación desde las aulas es un pilar necesario para lograr un cambio de actitud en la población, garantizando así un entorno vial más ordenado y seguro para todos los ciudadanos.