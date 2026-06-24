Estacionamientos limitados por celebración del Día del Maestro

Jun 24, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este miércoles hay estacionamientos limitados, debido a la celebración del Día del Maestro en la 14 avenida A, entre calle A y 1ª calle y en la 14 avenida, entre 1ª calle y calle C, zona 1 de Quetzaltenango.

El movimiento vehicular y peatonal es debido a una actividad en honor a maestros distinguidos en el Teatro Municipal.

La Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) recomienda conducir con precaución, mantenerse atento y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.