Estabilidad en precios de verduras, pero alertan alza en productos importados

Jun 25, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Comerciantes del Mercado del Centro Comercial Municipal, zona 1 de Quetzaltenango, informaron que los precios de las verduras de producción local se han mantenido estables durante las últimas semanas, ofreciendo un alivio al bolsillo de los consumidores; Sin embargo, manifestaron su preocupación por el incremento en el costo de los productos importados, particularmente, los provenientes de México.

Monitoreo de precios en el mercado local

De acuerdo con los vendedores del sector, las verduras producidas en el país no han presentado variaciones significativas. Se estima que los precios actuales al consumidor se encuentran en los siguientes rangos:

Tomate: Q4 la libra

Q4 la libra Papa: Q5 la libra

Q5 la libra Cebolla: Q5 la libra (con opciones por manojo entre Q8 y Q10, dependiendo del tamaño)

Q5 la libra (con opciones por manojo entre Q8 y Q10, dependiendo del tamaño) Chile pimiento: Q2 por unidad

Q2 por unidad Zanahoria: Q2 por unidad

Q2 por unidad Pepino: Q4 por unidad

Q4 por unidad Limón: Q10 la docena

«Las verduras nacionales han mantenido su precio para beneficio de los compradores y estamos listos para atenderlos aquí en el Mercado del Centro Comercial Municipal, en el área del Parque Central», señalaron comerciantes.

Preocupación por productos mexicanos y baja afluencia

En contraste con la estabilidad local, comerciantes reportaron un encarecimiento notable en los productos importados de México, tales como el aceite, la leche y el aguacate (este último cotizado alrededor de Q4 por unidad). Asimismo, se indicó que otros productos como el elote han sufrido un incremento, llegando a estimarse en Q14.

Esta situación, según explicaron, ha generado una percepción generalizada de carestía entre la población, lo que ha provocado una baja considerable en la afluencia de compradores y, por ende, una disminución en las ventas del mercado.