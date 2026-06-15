Escuela Francisco Muñoz promueve la erradicación del trabajo infantil en emotivo acto cívico

Por Fredy López |

En el marco de la conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, la Escuela Francisco Muñoz, en la zona 3 de Quetzaltenango, llevó a cabo una serie de actividades cívicas y artísticas enfocadas en concienciar sobre la protección de los derechos de la niñez y la importancia de mantener a los menores de edad en las aulas.

La actividad principal estuvo a cargo de los estudiantes de Tercero Primaria, Sección «A», quienes lideraron el acto cívico⁠, los alumnos prepararon pancartas y materiales informativos con mensajes alusivos a la fecha del 12 de junio, portando lemas firmes como «No al trabajo infantil».

Un llamado a la protección de los niños

Cristina Quiroz, directora del establecimiento educativo, expresó su satisfacción por el desarrollo del proyecto y reiteró el compromiso de la institución con el bienestar integral de los estudiantes: «Estamos muy contentos de realizar cada uno de estos proyectos que son para beneficio de nuestros niños y de todos los niños que lo puedan ver. Lo que debemos tratar es de protegerlos de una y de mil maneras, y tratar de que ya no haya niños pequeños trabajando porque ellos están para estudiar».

Quiroz enfatizó que la responsabilidad recae directamente en los adultos y padres, quienes deben velar por la educación, alimentación y bienestar general de sus hijos, garantizándoles un entorno seguro para su óptimo crecimiento.

Concienciación comunitaria y expresiones artísticas

Además de las disertaciones y el acto cívico, los estudiantes participaron en una coreografía grupal en el patio del plantel educativo, utilizando globos rojos y vistiendo playeras del mismo color como un símbolo de unidad en esta causa.

La dirección de la escuela destacó que este tipo de esfuerzos no se limitan a los alumnos, sino que también involucran de manera constante a los docentes, quienes imparten charlas de concientización a los padres de familia.

El objetivo es prevenir cualquier tipo de vulneración hacia los menores de edad, ya sea mediante el maltrato físico, psicológico o la explotación laboral, reafirmando que la educación es la principal herramienta para asegurar el futuro de la niñez.