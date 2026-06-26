Escritora quetzalteca Fabiola Montes presenta su primer poemario “Alboradas Reflexivas”

Jun 26, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Redacción Stereo 100.

QUETZALTENANGO – Tras casi dos décadas de recopilar inspiración y trabajo literario, la escritora quetzalteca Fabiola Montes presenta este jueves en Casa No’j su primer libro de poemas titulado “Alboradas Reflexivas”.

La obra, una antología que reúne 41 composiciones, posee un significado especial al rendir homenaje a sus compañeras de la promoción Centenario del INO, a la vez que conmemora el Día del Maestro.

Según explicó la autora, los textos que integran esta publicación son fruto de escritos realizados desde su niñez, los cuales permanecieron guardados durante años hasta que el apoyo y la motivación de sus antiguas compañeras de promoción la impulsaron a concretar esta edición. Durante el evento de presentación, el libro tendrá un costo de Q75.

Posteriormente, los ejemplares estarán disponibles directamente con la autora o en las instalaciones de la Editorial POE, ubicada en San Juan Ostuncalco, donde los lectores podrán encontrar promociones especiales.

Montes adelantó que este lanzamiento representa solo el inicio de su carrera literaria, ya que actualmente se encuentra trabajando en la creación de dos obras adicionales que espera compartir con el público próximamente.