En reunión del Comude socializan Alerta Anaranjada Institucional por tormenta tropical Cristina

Jun 11, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

El miércoles reciente, durante la reunión del Consejo Municipal de Desarrollo (Comude), el titular de la Dirección Técnica de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Quetzaltenango, Rony Álvarez, socializó la información sobre la Alerta Anaranjada Institucional activada por la tormenta tropical Cristina.

En este espacio se compartieron acciones de prevención, monitoreo y respuesta ante las condiciones climáticas que pueden afectar al municipio.

Se recomienda a la población mantenerse informada por medios oficiales y atender las indicaciones de las autoridades.