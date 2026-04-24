En el Cunoc desarrollan diplomado administrativo

Abr 24, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este viernes, en el Centro Universitario de Occidente (Cunoc), zona 1 de Quetzaltenango, se desarrolla por tercer año consecutivo el tercer diplomado administrativo.

El objetivo del diplomado es mantener la capacitación constante del personal administrativo y docente con diferentes temas para buscar la mejor cultura organizacional dentro de la universidad.

Los organizadores dicen que la actividad beneficia en el qué hacer de los estudiantes y la comunidad universitaria buscando la proyección a la sociedad en general.