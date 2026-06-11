En conferencia de prensa brindaban detalles de la XVI edición de Miniaturas Rafael Mora 2026

Por Fredy López |

Con más de 250 obras y la participación de 187 creadores de diversas naciones, el certamen rinde un emotivo homenaje al maestro, Alfredo García en el Centro Cultural Efraín Recinos, zona 2 de Quetzaltenango.

En una concurrida conferencia de prensa celebrada en las instalaciones de la Asociación Centro Cultural Efraín Recinos Valenzuela de Quetzaltenango, el comité organizador anunció de forma oficial la inauguración de la Décimo Sexta edición de Miniaturas Rafael Mora 2026.

El esperado evento de apertura abrirá sus puertas al público, este próximo sábado 13 de junio, a las 18 horas, consolidándose una vez más como uno de los epicentros de la plástica en pequeño formato más relevantes de la región.

Este año, la muestra marca un hito histórico en su trayectoria al alcanzar de manera contundente el carácter internacional. De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por los organizadores, la convocatoria ha experimentado un crecimiento sostenido año con año, expandiendo su alcance geográfico.

Para esta edición, la exposición albergará un gran despliegue visual que supera las 250 obras de arte, las cuales condensan el talento y dedicación de 187 artistas participantes procedentes de Estados Unidos, México, Honduras, El Salvador y de prácticamente toda la República de Guatemala.

Un diálogo íntimo con el espectador

El núcleo conceptual e inspirador de la exhibición de este año ha quedado plasmado en las palabras del texto de presentación de la muestra titulado «De la delicadeza del detalle: Miniatura», elaborado por la Maestra Bárbara Zavaleta desde San Salvador.

Zavaleta define este movimiento como un universo plástico colmado de variadas apreciaciones y significados estéticos en pequeñez, una disciplina de alta sensibilidad que demanda atención minuciosa de los sentidos para dialogar en susurros con el corazón del observador.

Históricamente, la miniatura ha constituido un registro visual fundamental de las creencias humanas, rastreable desde piezas primitivas prehistóricas como la Venus de Willendorf (25,000 a.C.) hasta las decoraciones minuciosas presentes en las letras capitales de los códices medievales.

Homenaje al maestro Alfredo García

Un componente de alta emotividad en esta decimosexta edición es la dedicatoria y homenaje especial brindado al distinguido y laureado Maestro Alfredo García. Los organizadores y la crítica describen al maestro homenajeado como un destacado artista quetzalteco y del mundo, cuya obra ha sido galardonada en múltiples ocasiones a nivel nacional e internacional.

Su producción plástica refleja una profunda conexión con la naturaleza, la cultura y la identidad guatemalteca, siendo un referente indiscutible por la limpieza de su trazo, la sutileza del color, su característico paisajismo surrealista y un virtuosismo técnico que inspira a las nuevas generaciones de creadores.

Los organizadores reafirmaron que la contemporaneidad de la muestra permite apreciar los principios básicos de la miniatura expresados a través de técnicas tan variadas como el dibujo, la pintura y la escultura. El valor de las piezas reside precisamente en demostrar que el arte no depende de su escala física o tamaño, sino de la inmensa intensidad emocional y conceptual con la que logra conmover íntimamente al público.

Detalles clave del evento para la agenda cultural: