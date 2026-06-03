Empresa quetzalteca El Zeppelin dona 10 mil árboles en el marco de su 80 aniversario de fundación

Por Multimedia Stereo 100 |

Este miércoles la reconocida empresa quetzalteca El Zeppelin reafirmó su proyección social y su firme compromiso con la preservación del ecosistema en el occidente del país. Con el objetivo de contrarrestar los efectos del cambio climático y promover la recuperación de las zonas boscosas, la empresa llevó a cabo la entrega oficial de un importante lote de 10 mil plantas destinadas a la reforestación de diversos puntos del departamento.

La entrega simbólica de las especies forestales fue en la sede de la empresa, en la zona 3 de Quetzaltenango. El encargado de formalizar el traspaso del donativo a las autoridades fue el ingeniero, Elmer Molina, quien se desempeña como subgerente de producción de la firma industrial, destacando que estas acciones forman parte de la identidad corporativa de la entidad.

En esta oportunidad donan 10 mil arbolitos que serán distribuidos y sembrados de forma técnica en jurisdicciones estratégicas de la región, mencionando de manera específica a los municipios de San Juan Ostuncalco y Salcajá, entre otras localidades circunvecinas de Quetzaltenango. La logística y selección de las plantas se desarrolla de forma técnica gracias al trabajo de un asesor ambiental propio de la marca, quien se encarga de gestionar y coordinar la adquisición de los ejemplares directamente en viveros especializados.

🔴 EL ZEPPELIN DONA 10 MIL ÁRBOLES 🌲 | Este miércoles El Zeppelin, empresa quetzalteca que cumple 80 años, dona 10 mil árboles para reforestar San Juan Ostuncalco, Salcajá y áreas vecinas.#Stereo100Noticias pic.twitter.com/VIOq0fEFpP — Stereo100Noticias (@stereo100xela) June 3, 2026

Catorce años de proyección ambiental y crecimiento comercial

La marca El Zeppelin inició este programa de apoyo ecológico en el año 2011, sosteniendo la entrega de árboles de forma ininterrumpida año con año. Con el aporte otorgado durante la presente jornada, la empresa suma un acumulado histórico de 115 mil arbolitos entregados hasta la fecha, consolidando un impacto real en la cobertura forestal de la provincia.

Para garantizar la sobrevivencia y el correcto desarrollo de los bosques implantados, la firma empresarial gestiona los planes de reforestación en diferentes áreas de la mano con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Asimismo, a las jornadas de siembra comunitaria se convoca de forma activa a los elementos de la División de Protección de la Naturaleza (Diprona) de la Policía Nacional Civil (PNC), así como a distintas instituciones educativas de la localidad para fomentar la conciencia ambiental en la juventud.

Este aporte ecológico coincide de forma significativa con la celebración del 80 aniversario de fundación de El Zeppelin en el mercado guatemalteco. La icónica empresa textil cuenta en la actualidad con una sólida infraestructura comercial que abarca 22 puntos de venta abiertos al público a nivel nacional, manteniendo tres tiendas operativas de manera específica aquí en la ciudad de Quetzaltenango.