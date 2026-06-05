Empresa Eléctrica Municipal evalúa daños tras colisión de vehículo contra poste en la bóveda de Chiquilajá

Jun 5, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

LOCALES – El personal técnico de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango se desplazó de forma inmediata hacia la autopista Los Altos para proceder con la verificación y evaluación de los daños materiales provocados en la infraestructura pública.

Esta inspección es el seguimiento directo a un incidente de tránsito registrado en la mencionada ruta, específicamente a la altura de la bóveda de Chiquilajá, en la zona 6 de la cabecera departamental. En dicho punto, el conductor de un vehículo perdió el control del volante y colisionó de forma directa contra un poste del tendido eléctrico.

De acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades de tránsito, a pesar de la fuerza del impacto contra la estructura, el percance vial dejó únicamente daños materiales y no se registraron personas heridas.

De forma paralela a los trabajos de inspección técnica en el lugar del accidente, el equipo legal de la institución municipal ya se encuentra realizando todas las gestiones administrativas y jurídicas necesarias.

El propósito de estas acciones legales es garantizar que la persona responsable del hecho vial asuma de forma total el costo económico de los daños ocasionados a los bienes del tendido eléctrico, liberando de esta responsabilidad financiera a las arcas de la comuna.

Las autoridades de la Empresa Eléctrica Municipal indicaron que estos procedimientos son de carácter obligatorio para asegurar la pronta reparación o sustitución de los elementos afectados en la red de alumbrado o distribución de energía.

Asimismo, se reiteró el llamado general a la población para que mantenga la precaución al conducir por el sector de la autopista Los Altos, manejando a velocidades moderadas mientras los trabajadores municipales concluyen con las labores de supervisión y resguardo del área afectada.