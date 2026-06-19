Empleo en Quetzaltenango atraviesa un panorama crítico

Por Fredy López |

La situación del empleo en el departamento de Quetzaltenango atraviesa un panorama crítico, según revelan estudios recientes de la organización Asobed. Dos grupos de edad polarizados concentran los mayores índices de desocupación, afectando sensiblemente la economía de las familias quetzaltecas.

El primer gran foco de preocupación se ubica en la población joven, específicamente, entre los 18 y 26 años. Para este sector, el principal obstáculo radica en la falta de experiencia laboral, un factor especialmente agudo entre los 18 y 20 años. Las exigencias del mercado local, que demanda un mínimo de experiencia, dejan a estos jóvenes en una situación de vulnerabilidad y desventaja laboral.

En el extremo opuesto, el desempleo también golpea al 1 por ciento de la población mayor de 40 años. A diferencia de los jóvenes, este grupo cuenta con una trayectoria y experiencia profesional muy amplia; sin embargo, se enfrentan a la exclusión debido a que sus perfiles superan los rangos de empleabilidad y presupuestos que las empresas sugieren o están dispuestas a contratar.

El auge del emprendimiento y la sombra de la delincuencia

Ante la desesperación por la falta de ingresos formales, muchos ciudadanos han optado por el emprendimiento como una alternativa de subsistencia. No obstante, el camino no ha sido fácil. De acuerdo con los monitoreos realizados, no la totalidad de estos proyectos logra consolidarse con éxito.

Aparte de la falta de un capital amplio que condena a muchos a la informalidad, un factor determinante para el cierre de los nuevos negocios es la delincuencia, la cual asedia y asfixia a los pequeños emprendedores. Pese a este adverso escenario, un porcentaje de la población logra sortear las dificultades y consolidar sus metas comerciales.

Factores que agravaron la crisis

Representantes de Asobed, entidad con más de una década de estudiar este sector, señalaron que la problemática laboral se ha agudizado drásticamente en los últimos tres o cuatro años. Esta contracción económica responde, principalmente, a dos detonantes:

La postpandemia: Cuyo impacto sigue arrastrando secuelas en el tejido empresarial local.

Cuyo impacto sigue arrastrando secuelas en el tejido empresarial local. El retorno de migrantes: El flujo de quetzaltecos retornados ha incrementado la demanda laboral en la región de forma acelerada, en un mercado que ya carecía de vacantes suficientes.

Esta combinación de factores, sumada al incremento de los niveles de pobreza, dibuja un escenario complejo que desafía tanto al sector privado como a las políticas públicas de empleo en Quetzaltenango.