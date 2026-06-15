Empleado resulta herido tras ataque armado contra camión repartidor en La Esperanza

Jun 15, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO – Un nuevo hecho de violencia ocurrió esta tarde en el municipio de La Esperanza, específicamente en la quinta calle de la zona 1.

Un empleado de una empresa de bebidas gaseosas resultó herido tras un ataque armado dirigido contra el camión repartidor en el que se desplazaba.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de socorro, un hombre de aproximadamente 39 años fue auxiliado por elementos de Bomberos Voluntarios del municipio.

El trabajador presentó heridas en el rostro causadas por esquirlas, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

En estos momentos, personal del Ministerio Público ha arribado al lugar para iniciar con las diligencias de investigación y proceder con el levantamiento de los indicios balísticos encontrados en la escena del crimen.

Hasta el momento, las autoridades han señalado que se desconocen los motivos detrás de este incidente, el cual ha generado alarma entre los vecinos y trabajadores de la zona ante el temor de nuevas acciones delictivas contra el sector comercial.