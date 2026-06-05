EMAX brinda mantenimiento a red de agua potable en la zona 11 de Quetzaltenango

Jun 5, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Este viernes, personal de la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX), a través de personal de diferentes jefaturas, desarrolla trabajos de mantenimiento en la red de agua potable en la carretera Interamericana 1-73, Las Rosas, zona 11 de Quetzaltenango.

De 7.30 a 14 horas el paso en el sector será parcialmente bloqueado, mientras duren los trabajos por utilización de maquinaria.

Estos trabajos son regulados por agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ), quienes recomiendan transitar con precaución.