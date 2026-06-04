EMAX anuncia trabajos de mantenimiento y cierres parciales en sector de Las Rosas en zona 11

Jun 4, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

LOCALES – La Empresa Municipal Aguas de Xelajú emitió un aviso oficial para informar a la población quetzalteca sobre las próximas intervenciones técnicas que ejecutará su personal de campo.

Las labores programadas forman parte del plan de optimización de los servicios básicos en la cabecera departamental, por lo que se recomienda a los vecinos y automovilistas planificar sus rutas con antelación para evitar retrasos.

De acuerdo con el documento de la institución, las cuadrillas de la Unidad de Instalaciones de la EMAX realizarán trabajos de mantenimiento esenciales en la red de distribución de agua potable.

Las maniobras se concentrarán específicamente sobre la Carretera Interamericana, a la altura del numeral 1-73 en el sector de Las Rosas, correspondiente a la zona 11 de Quetzaltenango

Las autoridades municipales confirmaron que las labores civiles e hidráulicas se desarrollarán este viernes 5 de junio de 2026.

El horario establecido para la ejecución de las tareas comenzará a partir de las 7:30 horas y se tiene previsto que concluya a las 14:00 horas, periodo durante el cual el personal técnico permanecerá desplegado en el área afectada.

Bloqueos parciales y recomendaciones para el tránsito

La empresa municipal advirtió que debido a la complejidad de las maniobras y para resguardar la seguridad de los trabajadores, el sector antes mencionado estará parcialmente bloqueado de forma temporal.

La restricción afectará de manera directa tanto el paso vehicular como el tránsito peatonal en los puntos específicos donde se realicen las excavaciones e introducciones de tubería.

Ante esta situación de infraestructura vial, la EMAX hizo un llamado público a la ciudadanía y a los conductores que utilizan este importante ingreso a la ciudad altense para que tomen las precauciones necesarias al transitar por el lugar.

Se sugiere disminuir la velocidad en el perímetro, atender las señalizaciones de prevención y, en la medida de lo posible, utilizar vías alternas mientras duren los trabajos de mantenimiento.