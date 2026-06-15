EMAX anuncia suspensión del servicio de agua potable en varios sectores de Quetzaltenango

Jun 15, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Por Redacción Stereo 100.

QUETZALTENANGO – La Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) ha emitido un aviso oficial informando a la población sobre una interrupción programada en el suministro de agua potable.

Esta medida es necesaria debido a los trabajos de interconexión de tubería que llevará a cabo la empresa responsable del proyecto de mejoramiento de la séptima calle, desde la veinticuatro avenida hasta la avenida Las Américas, en la zona 3 de Quetzaltenango.

La suspensión del servicio entrará en vigor este miércoles 17 de junio, a partir de las 12:00 horas. De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, los sectores que se verán afectados por esta interrupción incluyen las zonas 1, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 de la ciudad altense.

Ante esta situación, EMAX ha indicado que se espera que el servicio de agua potable comience a restablecerse gradualmente a partir del jueves 18 de junio.

Se recomienda a los usuarios de las zonas mencionadas tomar las previsiones necesarias para almacenar el vital líquido y evitar inconvenientes durante el periodo que duren los trabajos de mejoramiento en la infraestructura urbana.