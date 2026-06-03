EMAX anuncia suspensión de agua potable por trabajos en la zona 1 de Xela

Jun 3, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este miércoles, en redes sociales, la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX), informa de suspensión del servicio en el ramal Xela 2, el próximo viernes 5 de junio, de 1 a 4 horas (madrugada).

La suspensión es por la interrupción en el circuito principal, debido a trabajos de mantenimiento en red en la 11 calle y callejón 19, zona 1 de Xela, que desarrollará la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ).

Los sectores afectados serán las zonas 4, 5, 6, 7, 10 y 11, Valle de Palajunoj, Tierra Colorada, Llanos del Pinal, Chuicavioc, Las Majadas, Xecaracoj y Candelaria. Además habrá irregularidad en las zonas 1, 2, y 3.

El servicio se normalizará, de manera paulatina, el próximo sábado 6 de junio.