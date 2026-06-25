EMAX anuncia irregularidad en el servicio de agua potable para este domingo en Quetzaltenango

Jun 25, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Redacción Stereo 100.

QUETZALTENANGO – La Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) informó que este domingo 28 de junio se registrará una irregularidad en el suministro de agua potable en diversos sectores de la ciudad.

Esta medida es necesaria debido a labores de mantenimiento eléctrico en el ramal Xela III, las cuales serán ejecutadas por la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ).

Durante los trabajos, cuatro pozos mecánicos quedarán fuera de servicio en un horario comprendido de 6:00 a.m. a 12:00 p.m.. Ante esta situación, EMAX detalló que los vecinos de las zonas 1, 3, 5 y 8 experimentarán deficiencias en el abastecimiento.

La entidad municipal ha solicitado a la población tomar las medidas preventivas necesarias para abastecerse de agua con anterioridad, indicando que el servicio comenzará a normalizarse de manera paulatina a partir del lunes 29 de junio de 2026.