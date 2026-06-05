El paisaje y la nostalgia se reúnen en la exposición «Siete Pinceles Quetzaltecos»

Por Fredy López |

Un grupo de destacados artistas, quienes iniciaron su formación en los años 60, se vuelve a reunir para presentar la muestra colectiva «Siete Pinceles Quetzaltecos». La exhibición rinde un homenaje a la identidad y a la memoria colectiva a través de la pintura y el arte gráfico.

El maestro Lucas Molina, uno de los fundadores del proyecto, recordó con nostalgia los orígenes del grupo: «Iniciamos con el deseo de pintar allá por el año 1963, asistiendo siendo unos jóvenes adolescentes a la Escuela de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura de Quetzaltenango, la cual lamentablemente desapareció, pero que entonces estaba bajo la dirección del profesor Rafael Mora».

Una reunión marcada por el reencuentro y la ausencia

La idea de realizar esta muestra en conjunto cobró fuerza hace, aproximadamente, dos meses entre cinco de los integrantes originales. Sin embargo, Molina lamentó que el grupo no esté completo: «Desafortunadamente no nos está acompañando un gran y querido amigo, Rolando Pisquiy, por quebrantos de salud, a quien deseamos su pronta recuperación».

A pesar de esta notable ausencia, la exposición cuenta con las obras de los maestros Aroldo Coyoy, Alfredo García, Carlo Marco Castillo y el propio Lucas Molina, complementada con el talento de otros creadores invitados especiales de Guatemala.

El arte de rescatar lo que el tiempo se llevó

Molina, quien se autodefine como un «paisajista puro», confesó que su amor por el arte nació en su adolescencia al quedar maravillado por una obra del célebre maestro Humberto Garavito. Desde entonces, se ha dedicado a plasmar la belleza geográfica de la región.

Un punto central de su propuesta en esta exhibición es la denuncia sutil del crecimiento urbano sobre la naturaleza. Varias de sus pinturas retratan locaciones como la Esperanza y el Llano del Pinal.

«Estas piezas muestran labores y entornos que existían en Quetzaltenango. Hace poco hice un recorrido por esas zonas y vi que ya no están; ahora hay calles y casas de concreto. Mi labor es salir a pintar lo que aún nos queda», reflexionó el artista.

Convocatoria e inauguración

Como se detalla en el afiche oficial de image.png, la presentación formal del proyecto a la comunidad y creadores de opinión se realiza en la Galería Lands (14 Av. 3-29, Zona 1, Quetzaltenango). Durante este evento se exponen los alcances curatoriales de la colección.

El maestro Molina extendió una cordial invitación a todo el público en general para asistir a la gran inauguración de la muestra, la cual se llevará a cabo el sábado a las 6:00 de la tarde, asegurando que será un evento muy concurrido, alegre y lleno de identidad nacional.