EEMQ realiza trabajos de mantenimiento preventivo en el sector de la Hidroeléctrica de Zunil

Jun 28, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Por Redacción Stereo 100

QUETZALTENANGO – La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) informó que, como parte de sus labores programadas para este domingo, se está llevando a cabo la liberación de líneas en el sector de la Hidroeléctrica de Zunil.

Estas acciones tienen como objetivo principal evitar que la vegetación entre en contacto con el tendido eléctrico, previniendo así posibles cortocircuitos que afecten el suministro.

Los trabajos están siendo ejecutados por técnicos del departamento de Generación, bajo la supervisión directa de la Dirección Técnica de la entidad.