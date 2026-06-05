EEMQ indica que concluyen trabajos en el ramal Xela 2

Jun 5, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este viernes, en redes sociales, la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) informa que concluye con éxito los trabajos correctivos en el circuito Xela 2 y sectores de Llanos del Pinal y zona 10 de Xela.

«Nuestro personal técnico e ingenieros han completado el despliegue operativo en los puntos más críticos de la red. Para consolidar estas mejoras y reincorporar de forma segura la energía en todo el sector, iniciaremos la maniobra de interconexión final», indica la publicación de la EEMQ.

La EEMQ indica que con el objetivo de resguardar la vida de las cuadrillas y la integridad de los electrodomésticos, durante este procedimiento de media tensión habrá una interrupción técnica controlada:

➡️ Área de maniobra: Circuito Xela 2

➡️ Tiempo estimado: 30 minutos (ventana de tiempo estricta para el restablecimiento total).

➡️ Acciones ejecutadas con éxito: Sustitución de herrajes desgastados, renovación de fusibles industriales de alta capacidad y modernización de accesorios eléctricos que causaban las fallas.

➡️ Esta breve desconexión es el paso indispensable para «enlazar» las nuevas estructuras corregidas a la red principal. Con esto, el circuito Xela 2 recupera su configuración óptima de distribución.

Información y fotografías EEMQ