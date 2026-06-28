EEMQ ejecuta trabajos de mantenimiento y optimización en la red eléctrica de Xela

Jun 28, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc.

QUETZALTENANGO – La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) informó sobre la reciente ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en diversos sectores de la ciudad, con el objetivo de optimizar la infraestructura eléctrica.

En el ramal Xela 3, las cuadrillas realizaron el cambio de cruceros, accesorios y herrajes eléctricos. Entre los puntos intervenidos destaca la 14 calle, entre 23 y 24 avenida de la zona 3, donde se completaron labores en seis postes con sus respectivos accesorios.

Paralelamente, el personal técnico llevó a cabo jornadas de liberación de líneas eléctricas en el camino antiguo hacia el municipio de La Esperanza, acciones orientadas a asegurar la continuidad y estabilidad del servicio.