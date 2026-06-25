EEMQ anuncia suspensiones temporales del servicio eléctrico para este fin de semana

Jun 25, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Por Redacción Stereo 100.

QUETZALTENANGO – La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) ha notificado sobre interrupciones programadas en el servicio de energía eléctrica para este fin de semana, derivado de proyectos de mejoramiento de red y labores de mantenimiento en circuitos principales.

El cronograma de suspensiones es el siguiente:

Sábado 27 de junio: Se realizarán trabajos de mejoramiento en el cantón Tierra Colorada baja al sector 5 de Xecaracoj. El servicio será interrumpido en el cantón Xecaracoj y lugares cercanos, en un horario de 06:00 a 14:00 horas.

Domingo 28 de junio: Se efectuarán labores de mantenimiento en el ramal Xela III, afectando a los municipios de Quetzaltenango y Olintepeque. Los sectores sin energía serán: 7 calle zona 8, Diagonal 1, La Pinada, Hospital Regional de Occidente, Colonia La Democracia, Condado Santa María, 29 avenida zona 7, Jardines de Xelajú, Periférico zona 8, Rotonda a Tecún Umán, Cantón Barrios, Aeropuerto, La Cruz, Paseo de la Arboleda, límites con el municipio de Olintepeque y lugares cercanos, de 06:00 a 12:00 horas.

La EEMQ indicó que los horarios son aproximados debido a la complejidad de las labores y recordó a la población que esta suspensión no autoriza a particulares a realizar trabajos en la red eléctrica. Para mayor información, los vecinos pueden comunicarse al 7767-4093.