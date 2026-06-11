EEMQ anuncia cortes de energía programados para este fin de semana en Xela, Olintepeque y Cantel

Jun 11, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Redacción Stereo 100

QUETZALTENANGO – La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) dio a conocer que se realizarán trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, así como labores específicas en la 13 calle de la zona 5, lo que provocará la interrupción del servicio en diversos sectores durante el próximo fin de semana.

Sábado 13 de junio: El servicio se interrumpirá de 01:00 a 05:00 horas. Los sectores afectados corresponden al Ramal Xela III, incluyendo 7 calle zona 8, Diagonal 1, La Pinada, Hospital Regional de Occidente, Colonia la Democracia, Condado Santa María, 29 avenida zona 7, Jardines de Xelajú, Periférico zona 8, Rotonda a Tecún Umán, Cantón Barrios, Aeropuerto, La Cruz, Paseo de la Arboleda y lugares cercanos.

Domingo 14 de junio: La suspensión será de 06:00 a 16:00 horas. Afectará al Ramal Xela V, que comprende 7 calle 19 avenida zona 3, Colonia San Antonio, Centro Regional de Justicia, CEFEMERQ, Chiquilaja, rotonda zona 2, zona 5 completa, Urbina, Las Rosas, Chichigüitan, Fábrica de Cantel y lugares cercanos.

La EEMQ indicó que el horario es aproximado debido a la complejidad de las labores y recalcó que esta suspensión no autoriza a particulares a realizar trabajos en la red eléctrica. Para mayor información, los usuarios pueden comunicarse al número 7767-4093.