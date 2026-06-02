Dos grandes núcleos convectivos provocan lluvias y ambiente frío en la mayor parte del país

Jun 2, 2026 | Sin categoría |

Por Fernando Castellanos |

El monitoreo meteorológico de las últimas horas en Guatemala confirma que las condiciones climáticas en el territorio nacional se encuentran bajo la influencia directa de dos sistemas de inestabilidad atmosférica. Estos fenómenos están generando un cambio notable en las temperaturas y un incremento en las precipitaciones a nivel nacional.

Distribución de los sistemas sobre el territorio

Los expertos identificaron que la actividad climática inusual está siendo dirigida por dos grandes núcleos convectivos —sistemas cargados de humedad que favorecen la formación de nubosidad de gran desarrollo— ubicados de forma estratégica sobre el mapa.

Las áreas de mayor concentración son las siguientes:

Frente Norte y Caribe: El primer núcleo se localiza afectando de forma directa los departamentos de la región norte y el sector de Izabal.

El primer núcleo se localiza afectando de forma directa los departamentos de la región norte y el sector de Izabal. Región del Pacífico: El segundo sistema se despliega sobre toda la franja sur del país, inyectando humedad desde el océano.

Condiciones climáticas generadas por la inestabilidad

La interacción de ambos núcleos mantiene un panorama gris y húmedo que se extiende de manera generalizada, modificando el ambiente cálido de los últimos días.

Los principales efectos que percibe la población en varios sectores del país incluyen:

Nublados persistentes: Cielos cubiertos por completo que limitan la entrada de radiación solar directa.

Cielos cubiertos por completo que limitan la entrada de radiación solar directa. Ambiente frío: Un descenso térmico notable provocado por la falta de Sol y la persistencia de los vientos húmedos.

Un descenso térmico notable provocado por la falta de Sol y la persistencia de los vientos húmedos. Lluvias y lloviznas: Precipitaciones que varían de intensidad, presentándose desde lloviznas intermitentes hasta aguaceros más consolidados en distintas regiones.

Las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, en especial a niños y adultos mayores, y a los conductores extremar las medidas de precaución debido a la reducción de visibilidad por neblina y asfalto mojado.