Distribuidoras de gas propano anuncian incremento en los precios de los cilindros

Jun 7, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos.



Las empresas distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP) en Guatemala dieron a conocer un ajuste al alza en los precios del gas propano en sus diferentes presentaciones.

Las nuevas tarifas entraron en vigencia a partir de este domingo 7 de junio de 2026 en todo el territorio nacional, impactando directamente en la economía de los hogares y comercios.





Nuevos costos según la presentación del cilindro

El ajuste tarifario varía de acuerdo con el tamaño y la capacidad de almacenamiento de los recipientes, registrando los siguientes incrementos exactos en los puntos de venta y distribución autorizados:



Cilindro de 25 libras: Presenta un incremento de Q5.00 sobre su precio anterior. Esta presentación es la de mayor consumo en el sector domiciliar del país.

Cilindro de 35 libras: Registra un aumento de Q7.00 a partir de la fecha.



Cilindro de 100 libras: Sufre un alza de Q20.00 en su valor comercial, siendo este el formato más utilizado por el sector comercial, hotelero y de restaurantes.







Ante las modificaciones publicadas por las empresas gaseras, se espera la intervención de las autoridades competentes para verificar que no se produzcan cobros desmedidos o especulación en el mercado nacional.



Inspecciones de campo: Corresponderá al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) realizar los operativos de control en las plantas envasadoras y expendios de gas para constatar que se respeten los precios sugeridos y se despache el peso exacto.