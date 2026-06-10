Dipanda expulsa a pandillero terrorista salvadoreño

Jun 10, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada , Región |

Por Rubén Jocol |

Este miércoles, agentes de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) delegación Quetzaltenango expulsan a un terrorista salvadoreño, quien fue capturado en Malacatán, San Marcos.

El arrestado es Roberto Rolando Velásquez Andrade, de 27 años, alias «Negro», «Seco Taca Tuntun» o «Enano», originario de Sonsonate, El Salvador, e integrante de la pandilla 18ST- Sureños del Barrio 18 con rango de «Homeboy».

«En coordinación con autoridades del Salvador se remite a la persona, quien fue el expulsada de México al encontrarse de manera irregular en el país. En El Salvador cuenta con órdenes de captura por el delito de posesión y tenencia. Una segunda orden por el delito de fabricación, portación tenencia o comercio ilegal de armas de fuego o explosivos caseros o artesanales», indica la PNC.

Fue entregado en la frontera de San Cristóbal, Jutiapa, para el trámite administrativo en migración y posterior expulsión donde será entregado a las autoridades salvadoreñas.