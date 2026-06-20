Día Mundial de los Refugiados: Guatemala reafirma compromiso ante cifra récord de desplazados

Jun 20, 2026 | Actualidad , Internacionales , Portada |

Con información de Rubén Jocol.

GUATEMALA – En el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados, este 20 de junio, la comunidad internacional y autoridades guatemaltecas han puesto el foco en la crisis migratoria sin precedentes que afecta a más de 110 millones de personas en todo el mundo, cifra registrada a finales de 2025 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El fenómeno, impulsado por conflictos, persecución, violencia organizada y los efectos del cambio climático, plantea desafíos complejos para Centroamérica.

Guatemala, reconociendo su rol como país de tránsito y acogida, intensifica sus labores para brindar asistencia humanitaria y fortalecer los procesos de protección.

Durante el acto conmemorativo realizado esta mañana en la capital, el Instituto Guatemalteco de Migración informó que en lo que va del año se han gestionado más de 3,200 solicitudes de protección internacional.

Las autoridades enfatizaron que se trabaja en la optimización de los procedimientos para reducir los tiempos de respuesta y asegurar que las personas solicitantes obtengan una resolución efectiva.

No obstante, organizaciones de la sociedad civil subrayaron que, aunque los esfuerzos institucionales son notorios, aún existen barreras estructurales.

El acceso limitado a servicios básicos como salud, educación y empleo formal sigue siendo el principal obstáculo para que las personas refugiadas logren una integración plena.

Bajo el lema de la ONU, “Un mundo donde todos pueden encontrar seguridad”, el llamado central es a la inclusión, destacando que la integración de los refugiados en las comunidades de acogida aporta valor cultural, económico y social al país.