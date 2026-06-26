Detenidos por diferentes casos de asesinato, violación y narcomenudeo

Por Multimedia Stereo 100 |
Este viernes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la detención, por diferentes casos, de tres personas en Guatemala y Jutiapa.
- En la colonia La Reinita, zona 6 de Guatemala, agentes de la Comisaría 12 capturan a Yojan «N», de 23 años, quien es requerido por un Juzgado, desde el 11 de julio de 2025, por los delitos de conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita y conspiración para cometer obstrucción extorsiva de tránsito. El detenido cuenta con un antecedente por asalto, en el año pasado.
- En otro operativo, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron en la aldea Monzón, Jalpatagua, Jutiapa, a Josué «N», de 18 años, por el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación.
- Durante un allanamiento en la aldea Tinton Norte, Pasaco, Jutiapa, fue capturado Wilson «N», de 21 años. En el inmueble se localizaron 56 bolsas con marihuana.
Información y fotografía PNC