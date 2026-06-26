Detenidos por diferentes casos de asesinato, violación y narcomenudeo

Jun 26, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este viernes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la detención, por diferentes casos, de tres personas en Guatemala y Jutiapa.

En la colonia La Reinita, zona 6 de Guatemala, agentes de la Comisaría 12 capturan a Yojan «N», de 23 años, quien es requerido por un Juzgado, desde el 11 de julio de 2025, por los delitos de conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita y conspiración para cometer obstrucción extorsiva de tránsito. El detenido cuenta con un antecedente por asalto, en el año pasado.

En otro operativo, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron en la aldea Monzón, Jalpatagua, Jutiapa, a Josué «N», de 18 años, por el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación.

Durante un allanamiento en la aldea Tinton Norte, Pasaco, Jutiapa, fue capturado Wilson «N», de 21 años. En el inmueble se localizaron 56 bolsas con marihuana.

Información y fotografía PNC