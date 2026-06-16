Detenidos en basurero en Quetzaltenango por homicidio

Jun 16, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este martes en el basurero de la Terminal Minerva, calle Rodolfo Robles, zona 3 de Quetzaltenango, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestaron a una pareja por homicidio.

Los detenidos son:

➡️ Luis David Tirado de León, de 31 años.

➡️ Yesenia Marisa Pérez, de 21 años.

Las detenciones son en cumplimiento a una girada, el 12 de junio de 2026, por el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Quetzaltenango por el delito de homicidio.

Ambas personas fueron puestas a disposición del Juzgado para solventar su situación legal.