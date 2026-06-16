Detenidos en basurero en Quetzaltenango por homicidio

Por Rubén Jocol |
Este martes en el basurero de la Terminal Minerva, calle Rodolfo Robles, zona 3 de Quetzaltenango, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestaron a una pareja por homicidio.
Los detenidos son:
➡️ Luis David Tirado de León, de 31 años.
➡️ Yesenia Marisa Pérez, de 21 años.
Las detenciones son en cumplimiento a una girada, el 12 de junio de 2026, por el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Quetzaltenango por el delito de homicidio.
Ambas personas fueron puestas a disposición del Juzgado para solventar su situación legal.