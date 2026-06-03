Destacan arte y cultura en Quetzaltenango con el certamen Guatepaz 2026

Jun 3, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este miércoles, en Gobernación Departamental de Quetzaltenango, inauguran la etapa comunitaria del Certamen de Arte y Cultura «Guatepaz 2026», un evento impulsado por el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), el cual busca proyectar el talento local en diversas ramas artísticas.

El promotor cultural del MCD, Mauricio Quixtán, explicó que este certamen reúne a creadores locales en las disciplinas de dibujo, canto, marimba y oratoria. Los seleccionados de esta fase representarán al municipio en la etapa regional, programada para julio en la cabecera departamental de Quetzaltenango.

Participación y criterios de evaluación

Las bases del concurso, publicadas previamente en el sitio web del MCD, establecen criterios específicos para cada disciplina:

Canto: Se evalúa la vocalización.

Se evalúa la vocalización. Marimba: El enfoque principal es la sintonía.

El enfoque principal es la sintonía. Dibujo y pintura: Se califica la técnica implementada según la temática asignada a cada artista.

Para la jornada de hoy se cuenta con la participación de 41 artistas quetzalecos en las distintas ramas. Asimismo, las autoridades informaron que este viernes el certamen se trasladará al municipio de Concepción Chiquirichapa, donde competirán 62 artistas del área Mam de Quetzaltenango. En ambos eventos se premiará de forma inmediata a los primeros lugares.

Quetzaltenango como cuna cultural

El concejal de la Municipalidad de Quetzaltenango, Carlos López, estuvo presente en la inauguración y agradeció el apoyo del MCD para abrir estos espacios en beneficio del arte local.

«Sabemos y reconocemos que Quetzaltenango ha sido la cuna de la cultura tanto a nivel local, nacional e internacional», señaló López, al destacar el talento de los participantes en disciplinas que también abarcan la literatura y la poesía.

El funcionario enfatizó la importancia de recuperar y fortalecer estos espacios para proyectar a nuevos personajes que sigan posicionando al departamento en los primeros lugares a nivel internacional en las artes, la cultura y las ciencias.

Próximas etapas

De acuerdo con el cronograma del MCD —institución que realiza este evento de forma anual—, el proceso continuará de la siguiente manera: