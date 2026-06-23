Destacados docentes de Quetzaltenango son homenajeados en el Día del Maestro

Por Fredy López |

En el marco de la celebración del Día del Maestro, el distrito educativo 04-29 de Quetzaltenango llevó a cabo una jornada de homenaje y convivencia para reconocer la trayectoria, el talento y la dedicación del personal docente de la localidad.

María Leticia Pirir Ávila de De León, supervisora educativa del distrito, informó que la actividad contempló la entrega de reconocimientos a maestros distinguidos, así como al «poeta laureado», resaltando que dentro del gremio existe un amplio potencial artístico que merece ser visibilizado.

«El día de hoy tenemos la celebración y, al mismo tiempo, el reconocimiento a los maestros distinguidos y al poeta laureado, porque recordemos que dentro de nuestro equipo docente hay mucho talento», expresó la funcionaria, destacando además que se abrió un espacio para que los profesores compartieran sus habilidades musicales y literarias.

Durante el evento también se realizó la elección de la Madrina del Magisterio, un espacio que, según los organizadores, permite a los docentes desconectarse temporalmente de la rutina en las aulas para fortalecer los lazos de compañerismo, mejorar el clima laboral y propiciar un ambiente de esparcimiento «más que merecido».

En esta jornada de celebración participaron diversas instituciones del sector oficial, entre ellas:

➡️ El INEGAP

➡️ El FEBO

➡️ INEB Chitay Las Rosas

➡️ La Escuela Normal de Maestros de Educación Física

Las autoridades educativas reiteraron su agradecimiento al magisterio local por la labor diaria que desempeñan en beneficio de la comunidad educativa y el desarrollo de Quetzaltenango.