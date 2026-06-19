Despliegan operativos de búsqueda en Totonicapán tras la fuga de un reo del centro preventivo

Jun 19, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región |

Con información de Fernando Castellanos.



Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron la evasión del reo Melvin Gabriel Perdomo de las instalaciones del Centro Preventivo Chuimekená, el cual funciona en el interior de la Comisaría 44 en el departamento de Totonicapán.

El escape ha provocado una alerta máxima en las fuerzas de seguridad del occidente del país.

Perfil del prófugo y los motivos de su detención

El historial del privado de libertad detalla que su reclusión en este centro era reciente y estaba vinculada a un delito grave cometido en otra región del país.

Su situación legal se resume de la siguiente manera:

Fecha de detención: Martes 9 de junio de 2026.

Arresto inicial: Fue consignado originalmente en la aldea Paxtocá, Totonicapán, por escandalizar en la vía pública.

Delito real: Al hacer las averiguaciones correspondientes en la base de datos, los agentes descubrieron que Perdomo tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de Homicidio en el departamento de Chiquimula, razón por la cual un juez dictó su prisión preventiva en la localidad.

El conteo de la mañana que reveló la ausencia



La alerta sobre la fuga se encendió el pasado miércoles 17 de junio de 2026, durante los protocolos de control de rutina que realizan los guardias penitenciarios.

Al momento de ejecutar el pase de lista y el conteo matutino general de los internos, el personal de turno constató la ausencia de Perdomo.

Aunque de forma inmediata se activaron los anillos de seguridad institucionales y se realizaron rastreos en los alrededores de la comisaría, los operativos no arrojaron resultados positivos para su recaptura inmediata.

Requisa institucional e investigación de personal

Como respuesta a la vulneración del sistema de seguridad del penal, las fuerzas de seguridad coordinaron una requisa de inspección minuciosa dentro de la cárcel de Chuimekená.

El operativo de control y recolección de pruebas se ejecutó en conjunto con las siguientes instituciones:

Ministerio Público (MP): Con el fin de iniciar las investigaciones del escape y procesar el área donde se encontraba el reo.

División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC: Encargados de recabar huellas dactilares, analizar los accesos y tomar testimonios.

Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH): Presentes para garantizar que el operativo respetara las garantías procesales de los demás reclusos.

Las autoridades mantienen activos los operativos en los puntos fronterizos y carreteras principales de la región.

Paralelamente, se abrió una línea de investigación interna para determinar si existió complicidad o negligencia por parte del personal policial y de guardias que se encontraban de turno en la Comisaría 44 al momento de la evasión.