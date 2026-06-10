Desde Costa Rica confirman que el Xelajú MC tendrá nuevo guardián: Minor Álvarez

Jun 10, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Internacionales , Nacionales , Portada |

Por Redacción Deportes / Stereo 100

QUETZALTENANGO – El arco «Súperchivo» ya tiene nuevo dueño. Erick Lonis, integrante de la comisión deportiva del Deportivo Saprissa, confirmó que el guardameta Minor Álvarez dejará el club morado para integrarse al Xelajú MC bajo la modalidad de préstamo por un año.

Según lo informado por Lonis, la salida del arquero fue una solicitud directa del jugador, quien busca mayor continuidad y minutos en cancha. Aunque el Xelajú MC aún no ha emitido el comunicado oficial, el movimiento ha sido confirmado por la dirigencia del equipo costarricense, asegurando así la llegada de un refuerzo de peso para la portería altense.

Fichajes en el «Rebaño»

Con la llegada de Álvarez, la plantilla altense continúa tomando forma de cara al próximo torneo. Así se encuentra el mercado de fichajes para el cuadro quetzalteco:

ALTAS CONFIRMADAS:

Minor Álvarez: Guardameta costarricense, nacionalizado guatemalteco. Confirmado desde Costa Rica para llegar a préstamo.

Diego Casas (URU): Delantero pieza clave con Marquense.

Ernesto Monreal (MEX): Defensa central procedente de Comunicaciones.

Joshua Úbico: Volante que regresa a la institución.

Óscar Mejía: Volante/extremo.

Estuardo Sicán: Guardameta.

Erick González: Defensor.

Canteranos: Regresan José Joj, Justin Racancoj y Marcelo Hernández.

BAJAS CONFIRMADAS:

El club ha oficializado la salida de cinco futbolistas: Joffré Escobar (ECU), Manuel Romero (PAR), José Longo, Denilson Ochaeta y Nery Lobos.

El equipo continúa trabajando en la conformación de una plantilla competitiva que permita afrontar con solvencia los compromisos nacionales y la vitrina internacional.