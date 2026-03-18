Desarrollan reunión del Comude en Quetzaltenango, ¿qué temas abordan?

Mar 18, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

En el Salón de Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango se desarrolla reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo (Comude).

En este espacio se abordaron temas de relevancia para la población, entre ellos, los siguientes:

➡️ Priorización del proyecto de recepción del sistema de tratamiento de aguas residuales en la zona 8.

➡️ Socialización de trámites y servicios del Registro Nacional de las Personas (Renap).

➡️ Participación de la coordinadora del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de Garibaldi, zona 9.