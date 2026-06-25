Desarrollan foro para prevenir accidentes de tránsito y promover movilidad segura

Jun 25, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos , Tránsito |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este jueves, en redes sociales, el Ministerio de Gobernación de Guatemala (Mingob) informa del desarrollo del Foro Multilateral de Seguridad y Siniestralidad Vial, el cual reunió a autoridades nacionales en un espacio de diálogo e intercambio de experiencias. El objetivo es fortalecer las estrategias de prevención de accidentes de tránsito y promover una movilidad más segura.

El Foro Multilateral de Seguridad y Siniestralidad Vial reunió a autoridades nacionales en un espacio de diálogo e intercambio de experiencias, orientado a fortalecer las estrategias de prevención de accidentes de tránsito y promover una movilidad más segura para la población. pic.twitter.com/ggXN5qvaXG — MinGob (@mingobguate) June 25, 2026

«La actividad fue liderada por el viceministro de Seguridad, Roberto Solórzano, junto con el viceministro de Transportes de Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Fernando Suriano, y la viceministra de Prevención Social y Empleo de Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Claudia Peneleu», indica la publicación de la PNC.

En el foro participaron autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), del Departamento de Tránsito de la PNC, y representantes de entidades públicas y privadas vinculadas a la seguridad vial. La actividad fue en el auditorio de Cámara de Industria de Guatemala.

Información y fotografía Ministerio de Gobernación