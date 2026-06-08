Desarrollan en Xela Feria Vocacional para alumnos de tercero básico

Por Fredy López |

Con el objetivo de orientar a la juventud en su transición hacia la educación diversificada, este lunes se desarrolla la edición 19 de la Feria Vocacional. Este evento busca brindar herramientas e información clave a los alumnos quienes cursan tercero básico y que el próximo año deberán elegir una carrera profesional o técnica.

El director del Instituto Normal para Varones de Occidente (INVO) —establecimiento que celebra su sesquicentenario—, Juan Pablo Ixcot, expresó su agradecimiento a los directores de los diferentes centros educativos por hacer posible, un año más, esta actividad que ya suma 19 años de trayectoria en la región.

Amplia participación del sector educativo

La feria destacó por la participación de todo el sector oficial de la educación básica, incluyendo las modalidades de:

Cooperativa.

Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (Nufed).

Telesecundaria.

En el apartado de expositores, diversas instituciones de renombre presentaron su oferta académica a los jóvenes, entre las que destacaron:

Escuela Nacional de Ciencias Comerciales (ENCO).

Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA).

Instituto Adolfo V. Hall de Occidente (San Marcos).

Escuela Nacional de Educación Física (ENEF).

Instituto Técnico Industrial Humberto Garavito.

Así como colegios particulares, entre ellos, CI, Santa María, El Prado, John Harvard, Emanuel y Albert Einstein.

Una gama de opciones técnicas y científicas

Los alumnos de tercero básico tuvieron la oportunidad de conocer de cerca los perfiles de diversas carreras con alta demanda en el mercado actual, tales como Bachilleratos en Medicina, Mecánica, Educación, Computación, Gastronomía y Cultura de Belleza, entre otras especialidades técnicas.

Ixcot resaltó la importancia de que los jóvenes tengan acceso a estas opciones en esta etapa de su ciclo escolar: «Es una gran oportunidad para que los jóvenes se vayan con la idea clara de qué carrera les conviene más. Desde el inicio del año ellos ya están pensando en que el próximo año van a buscar carrera y hoy respondemos a esa necesidad presentándoles las diferentes ofertas para que decidan la que mejor les parezca».

Con esta actividad, autoridades educativas del departamento reafirman su compromiso con la orientación vocacional, permitiendo que la juventud tome decisiones informadas para su desarrollo académico y profesional.