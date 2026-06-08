Depresión Tropical 3-E se forma en el Pacífico y enciende alertas por posible impacto directo en Guatemala

Jun 8, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

Las autoridades meteorológicas confirman la formación de la Depresión Tropical 3-E en el Océano Pacífico, un sistema que mantiene una trayectoria con dirección hacia el Norte y cuya proyección apunta a un ingreso directo sobre el territorio nacional (Guatemala) entre este miércoles y jueves. El fenómeno amenaza con intensificar las lluvias a niveles críticos en la mayor parte del país.

Fuerza, trayectoria y acumulados de lluvia

El sistema se encuentra bajo vigilancia constante debido a su rápida organización y la cercanía con las costas centroamericanas. De acuerdo con los primeros reportes de monitoreo satelital, estas son las características del ciclón:

Intensidad de vientos: Registra vientos sostenidos de más de 35 millas por hora (aproximadamente 55 kilómetros por hora), con potencial de intensificación antes de tocar tierra.

Registra vientos sostenidos de más de 35 millas por hora (aproximadamente 55 kilómetros por hora), con potencial de intensificación antes de tocar tierra. Ruta de avance: Se desplaza con rumbo norte, perfilándose directamente hacia la Costa Sur de Guatemala.

Se desplaza con rumbo norte, perfilándose directamente hacia la Costa Sur de Guatemala. Previsión de lluvias: Se estiman acumulados extraordinarios de agua de hasta 300 milímetros (mm) durante los próximos tres días, una cantidad que duplica los promedios normales de la época para un período tan corto.

Riesgo inminente por inundaciones y deslaves

La principal preocupación de las autoridades de gestión de riesgos radica en la alta vulnerabilidad del suelo, el cual ya presenta una fuerte saturación de humedad por los aguaceros registrados durante el inicio de junio.

El ingreso de la Depresión Tropical 3-E podría desencadenar las siguientes emergencias:

Inundaciones súbitas: Alto riesgo de desbordamiento de ríos en la vertiente del Pacífico y colapso de drenajes en cascos urbanos.

Alto riesgo de desbordamiento de ríos en la vertiente del Pacífico y colapso de drenajes en cascos urbanos. Deslizamientos de tierra: Amenaza crítica de derrumbes en carreteras principales y laderas habitadas del Altiplano Occidental y la Meseta Central.

Amenaza crítica de derrumbes en carreteras principales y laderas habitadas del Altiplano Occidental y la Meseta Central. Lahar en zonas volcánicas: Posible descenso de material volcánico en las faldas de los volcanes de Fuego y Santiaguito debido a las lluvias copiosas.

Se insta a la población, especialmente, a las familias asentadas en áreas de riesgo, a revisar sus planes de evacuación comunitaria, preparar la mochila de las 72 horas y mantenerse atentos a los boletines oficiales que emitan Insivumeh y Conred ante cualquier cambio en la trayectoria del fenómeno.