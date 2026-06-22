Denuncia ciudadana: Vehículos abandonados en zona 6 obstaculizan el paso y generan inseguridad

Jun 22, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Redacción Stereo 100

QUETZALTENANGO – Vecinos de la 1.ª avenida de la zona 6 han hecho pública una denuncia sobre la presencia de vehículos abandonados que, además de obstaculizar la libre locomoción en el sector, se han convertido en focos de inseguridad.

De acuerdo con los denunciantes, los automotores se encuentran ubicados en las cercanías de una sede de la Policía Nacional Civil (PNC).

Los afectados señalan que estos vehículos son utilizados como refugio por personas bajo efectos de alcohol y presuntos delincuentes, lo que incrementa la percepción de inseguridad en el área.

Los residentes recordaron que este inconveniente es una problemática recurrente, pues situaciones similares se han presentado años anteriores.

Ante esta situación, hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que se proceda con el retiro de las unidades abandonadas y se restablezca el orden y la seguridad en la vía pública.