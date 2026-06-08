Delegación de Dipanda en Quetzaltenango arresta a alias «La Rebelde»

Jun 8, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este lunes, agentes de la delegación en Quetzaltenango de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestan a Zindil «N», alias «La Rebelde».

La detención fue en el municipio de Guatemala y en cumplimiento a dos órdenes de aprehensión vigentes giradas en su contra por:

La primera orden fue girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada de Delitos de Trata de Personas de Quetzaltenango por el delito de extorsión en forma continuada.

La segunda orden de captura fue girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Lavado de Dinero u Otros Activos del departamento de Guatemala por el delito de lavado de dinero u otros activos-

Alias «La Rebelde» pertenecía a la estructura Vatos Locos Salvatruchas de la pandilla de la Mara Salvatrucha.