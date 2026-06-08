Delegación de Dipanda en Quetzaltenango arresta a alias «La Rebelde»

Por Rubén Jocol |
Este lunes, agentes de la delegación en Quetzaltenango de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestan a Zindil «N», alias «La Rebelde».
La detención fue en el municipio de Guatemala y en cumplimiento a dos órdenes de aprehensión vigentes giradas en su contra por:
- La primera orden fue girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada de Delitos de Trata de Personas de Quetzaltenango por el delito de extorsión en forma continuada.
- La segunda orden de captura fue girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Lavado de Dinero u Otros Activos del departamento de Guatemala por el delito de lavado de dinero u otros activos-
Alias «La Rebelde» pertenecía a la estructura Vatos Locos Salvatruchas de la pandilla de la Mara Salvatrucha.