¿Cuáles son los departamentos afectados por lluvias?

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, en redes sociales, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emite el Boletín Informativo 174-2026, en el cual informa sobre departamentos afectados en Guatemala por las lluvias.

Conred informa que, debido a los reportes recibidos por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), los departamentos que presentan mayor afectación son Alta Verapaz, Guatemala y Chiquimula.

«Al 15 de junio se han registrado 437 emergencias asociadas a la época de lluvias a nivel nacional. Estos eventos han afectado a 1 mil 647 familias y provocados daños en más de 1 mil 400 viviendas. Entre los eventos más recurrentes se encuentran las inundaciones, la caída de árboles y los deslizamientos», indica la publicación de Conred.

Como parte del Plan Nacional de Respuesta y del Protocolo de Lluvias 2026, las instituciones que integran el Sistema Conred mantienen acciones de monitoreo, evaluación de daños y análisis de necesidades, habilitación y gestión de albergues, entrega de ayuda humanitaria, apoyo en evacuaciones y coordinación interinstitucional para brindar atención oportuna a la población afectada.

Conred recomienda a la población:

Mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Preparar su Plan Familiar de Respuesta.

Identificar rutas de evacuación.

Aplicar el principio de autoevacuación de ser necesario.

Exhorta a reportar cualquier situación de emergencia al número 119, disponible las 24 horas.

Información y fotografía Conred