¿Cuál es el precio de la carne en Quetzaltenango?

Jun 25, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Comerciantes del sector de carnicerías del mercado del Centro Comercial Municipal, zona 1 de Quetzaltenango, reportan estabilidad en los precios de la carne de res y sus derivados durante los últimos meses, manteniendo un nivel constante en las ventas.

De acuerdo con los vendedores del área, los precios estimados actuales se desglosan de la siguiente manera:

➡️ Carne de res (cortes populares): Entre Q36 y Q37 por libra.

➡️ Carnes finas: Entre Q38 y Q39 por libra.

➡️ Carne con hueso: Q24 por libra.

En cuanto a los derivados de la res, también se ha registrado una tendencia estable en sus costos, cotizándose la libra de pata en Q26 y la de hígado en Q20.

Los locatarios señalaron que, a pesar de que la estabilidad de precios evita golpear el presupuesto familiar de los consumidores, la afluencia de clientes y el volumen de ventas se han mantenido en niveles similares a los de años anteriores, sin registrar incrementos significativos.

Asimismo, destacaron que el mercado mantiene una demanda variada que incluye cortes para asar, guisados y producto con hueso, siendo los restaurantes locales uno de los sectores que dinamizan la compra de diversos tipos de carne.