Crisis ambiental y social en Retalhuleu: Mortandad de peces e incomunicación golpean al Manchón Güamuchal

Jun 11, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada , Región |

Por Ruperto Matías.

RETALHULEU – La reserva natural y las comunidades aledañas al Manchón Güamuchal enfrentan una emergencia sin precedentes. Una masiva mortandad de peces en el estero de la aldea El Chico y un bloqueo total en las vías de comunicación fluvial mantienen en zozobra a los habitantes del sector.

Vecinos del lugar reportan que la bocabarra del estero ha quedado bloqueada por la acumulación excesiva de arena. Este azolvamiento ha provocado una drástica disminución en el intercambio de agua y una alarmante falta de oxígeno, lo que ha derivado en la muerte de miles de peces de diversas especies.

Para las familias de la Isla El Chico, la situación es devastadora. La pesca artesanal es su principal fuente de sustento y economía, por lo que la pérdida de los recursos marinos representa un golpe directo a su seguridad alimentaria.

A la crisis ambiental se suma una emergencia de movilidad. En las comunidades de La Barrita y Tres Cruces, la situación se ha agravado debido a que el río Ocosito arrastró toneladas de basura y desechos plásticos hacia el estero.

Esta barrera de desperdicios impide el paso de lanchas y canoas, dejando a los pobladores prácticamente incomunicados.

“Es nuestro único medio de transporte para llegar a la Isla El Chico. Sin paso, no hay comercio, no hay movilidad para actividades cotidianas ni acceso a servicios básicos”, señalan los vecinos afectados.

La población hace un llamado desesperado al Ministerio de Ambiente (MARN), al CONAP y a las autoridades municipales de Retalhuleu para que intervengan de inmediato. Las comunidades exigen:

1. Acciones urgentes de limpieza para retirar los desechos plásticos que bloquean el tránsito.

2. Intervención técnica para la rehabilitación y dragado de la bocabarra, con el fin de restaurar el flujo de agua y la oxigenación del ecosistema.

Los habitantes advierten que, de no atenderse este llamado, las consecuencias sanitarias y el impacto económico para decenas de familias serán irreversibles.